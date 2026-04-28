Владимир Путин провёл встречу с главой Минздрава

Общение президента с Михаилом Мурашко проходило в Федеральном центре медицины катастроф в День работника скорой помощи. Встреча завершила рабочую программу главы государства на площадке, где ранее он осмотрел выставку отечественной медтехники.

ФЦМК был создан 1 марта 2021 года. За 5 лет он сформировал систему экстренного реагирования, включающую Центр управления в кризисных ситуациях, санитарную авиацию и полевой многопрофильный госпиталь.

Подразделения центра работали в ряде регионов, в том числе в Ростовской, Белгородской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Краснодарском крае. Сейчас госпиталь задействован в Курской области.