«Кто-то в Гренландии выдохнул»: Захарова шуткой ответила на слова Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы жить в Букингемском дворце, заставило «выдохнуть» жителей Гренландии. Об этом пошутила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала визит короля Британии Карла III в США и высказывание Дональда Трампа о том, что тот всегда мечтал жить в Букингемском дворце и намерен обсудить это желание с британским монархом.

«Мне кажется, сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Может быть, сейчас у жителей Гренландии на некоторое время «отлегло». Все же пытаются найти тайные смыслы, посмотреть на все эти заявления не только как на шутки», – заметила Мария Захарова.

Она также вспомнила цитату из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце» о том, что Букингемский дворец «можно было бы и уплотнить».

Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость американского контроля над Гренландией, отмечая, что это является приоритетом национальной безопасности страны. В Белом доме заявляли о том, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных». Позиция Трампа по вопросу Гренландии вызвала дискуссию о судьбе НАТО и резкое охлаждение американо-европейских отношений.