Депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что нейтральный статус Молдавии будет подорван из-за производства беспилотников в стране. Об этом депутат заявил News.ru.

Глава Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин ранее заявил ТАСС, что Молдавия начала создавать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники для нужд Украины. Он отмечал, что Кишинев «превращается в активного участника конфликта».

«Официальные заявления [Молдавии] о нейтральном статусе <…> разбиваются о факты. <…> Все яснее вырисовывается простая истина: кто не с нами, тот против нас», - подчеркнул Толмачев.

По словам депутата, «лицемерие» приведет Молдавию к печальным последствиям. Он пообещал, что Россия «сделает выводы».