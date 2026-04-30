Белоусов встретился с главой Минобороны Республики Конго
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с министром национальной обороны Республики Конго Раймоном-Зефиреном Мбулу. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Встреча состоялась в рамках визита официальной делегации африканского государства во главе с президентом Дени Сассу-Нгессо, который прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном
На встрече стороны затронули вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран. Особое внимание уделили текущим аспектам региональной безопасности.
В Минобороны РФ подчеркнули, что встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке, традиционной для российско-конголезских отношений.
Ранее военные ведомства уже обсуждали поставки вооружений и подготовку кадров для армии Конго. Нынешний диалог подтвердил настрой на углубление партнёрства, уточнили в Минобороны.