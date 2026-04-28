Путин поручил главе МЧС отправиться в Туапсе после доклада об атаке дронов

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным руководитель МЧС России Александр Куренков доложил ему о пожарах в Туапсе после ночной атаки беспилотников. После этого глава государства поручил министру отправиться туда.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий, — рассказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что под удар попали нефтехранилища, топливо в которых предназначалось для экспорта. Он добавил, что своими действиями Украина «и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках», которые и без того испытывают существенные трудности в связи с ситуацией в Ормузском проливе, а также провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках, передает Интерфакс.

Первый пожар на морском терминале в Туапсе после удара украинских войск продолжался почти пять дней. К утру 24 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожарные смогли локализовать возгорание и ликвидировать открытое горение. Позднее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар полностью потушили.

Ночью 28 апреля в результате падения обломков украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе произошел очередной пожар. В результате случившегося никто не пострадал.