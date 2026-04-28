США исключили представителя РФ из подготовительных мероприятий G20

Официальная Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с инцидентом, произошедшим в ходе весенних встреч Бреттон-Вудских институтов, которые являются подготовительным этапом перед саммитом «Большой двадцатки».

Как сообщил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский на заседании международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ), американская сторона, выполняющая функции председателя в ряде рабочих групп, исключила одного из членов российской делегации из участия в мероприятиях. Дипломат подчеркнул, что данный шаг был предпринят, несмотря на наличие у российской стороны полного пакета необходимых документов.

Ситуация, по словам Биричевского, выглядит абсурдно и непрофессионально. Представитель России получил американскую визу и даже прошел процедуру аккредитации, получив на руки официальный бейдж участника встреч. Но в последний момент выяснилось, что чиновник не прошел некие дополнительные этапы согласования, о которых российскую сторону заранее не уведомили.

"Это был такой неприятный казус, который говорит о том, что американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены», — заявил российский дипломат, комментируя сложившуюся ситуацию.

В Москве расценивают произошедшее не как техническую ошибку, а как недружественный и дискриминационный шаг, который подрывает сам дух многостороннего сотрудничества в рамках «Группы двадцати». Несмотря на геополитические разногласия, на площадке G20 традиционно действуют правила взаимного уважения и равноправия всех участников. Исключение аккредитованного представителя без внятных объяснений, по мнению российского внешнеполитического ведомства, является прямым нарушением взятых на себя США обязательств как принимающей стороны. Российская сторона уже выразила американцам по двусторонним каналам официальный демарш.

«Будем надеяться, что это как-то на них подействует», — отметил Биричевский.

В МИД России предупреждают, что если подобная практика продолжится, то Москва оставляет за собой право применить симметричные и более жесткие ответные меры. В качестве одного из вариантов рассматривается бойкот подготовительных мероприятий к саммиту G20.