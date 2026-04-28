Вашингтон не допустил члена российской делегации до весенних встреч Бреттон-Вудских институтов в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), рассказал журналистам директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом пишет РБК.

По словам дипломата, у представителя России была оформленная американской стороной виза с положенным сроком действия, на груди был бейджик участника.

«А потом оказалось, что не прошли этапы согласования», — уточнил Биричевский.

Директор департамента подчеркнул, что эта история показала неспособность американской стороны до конца «выполнять те председательские функции, которые на них возложены».

Москва по двусторонним каналам выразила демарш представителям США, заметил Биричевский. Он добавил, что в МИД надеются на то, что такие меры повлияют на США в положительном ключе.

В противном случае России придется пойти на жесткие меры, вплоть до бойкота мероприятий, предупредил директор департамента.

Дипломат констатировал, что бойкот, в свою очередь, скажется на общей подготовке к саммиту G20.

Напомним, что саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года в Майами, Россия приглашена к участию в мероприятии. Вместе с тем, ряд западных стран, в частности, Италия, выступает против этого шага, требует усилить давление на Россию.