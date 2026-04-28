Песков прокомментировал ситуацию в Туапсе после повторных ударов ВСУ по НПЗ

Дмитрия Пескова на брифинге спросили о том, как в Кремле оценивают защиту российских нефтеперерабатывающих заводов и другой критической инфраструктуры системами ПВО. Вопрос возник в связи с повторными ударами ВСУ по НПЗ в Туапсе и возникшими в этой связи экологическими проблемами.

По словам Пескова, «в этом направлении ведётся напряжённая работа». «Но любая информация о местах поражения киевским режимом - это закрытая информация. Мы не будем о ней говорить публично», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос о том, почему местные власти не объявляют об экологической катастрофе в связи с разливом нефти, нефтяными дождями и загрязнении воздуха продуктами горения, Песков сказал, что меры по ликвидации последствий ударов принимаются на должном уровне.