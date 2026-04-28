Песков рассказал о реакции Путина на попытку покушения на Трампа

Дмитрию Пескову на брифинге был задан вопрос о том, как Владимир Путин отреагировал на третье по счету покушение на президента США Дональда Трампа.

«Президент Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и посягательства на жизнь руководителей государства», - заявил спикер Кремля.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин в связи с этими событиями провести телефонный разговор с американским коллегой, Песков сказал, что «сегодня по этому поводу сказать нечего».