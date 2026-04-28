Путин проведет совещание с силовиками по предстоящим выборам в ГосДуму

Владимир Путин вечером в среду проведёт большое совещание, посвященное обеспечению безопасности на предстоящих осенью парламентских и иных выборах.

Об этом журналистам сообщил Дмитрий Песков.

По его словам, на нем будут присутствовать председатели Конституционного и Верховного судов, а также руководители правоохранительных и силовых ведомств, включая ФСБ, Росгвардию, МВД, ФСО, Следственный комитет, Росфинмониторинг и тд.

Спикер Кремля назвал совещание очень важным и представительным.

Ранее перед парламентскими выборами подобные мероприятия с участием главы государства не проводились