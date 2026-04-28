ЕС подталкивает Россию к ответным действиям за атаки на гражданское население. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, подчеркнув, что удар мощным оружием мог бы вразумить политиков Европы.

Колесник отметил, что действия ВСУ показывают переход Украины к «террористической войне», поскольку на линии боевого соприкосновения у Киева нет успехов. По этой причине киевский режим хочет запугать российское население и «расшатать ситуацию внутри».

«Что касается ответа России, тут надо смотреть, откуда запускались дроны, и поражать всю логистическую цепочку. Атаки ВСУ проводят при помощи Европы. Нам не хотелось с ней воевать, мы хотим мира, но она же сама рвется в бой. Об этом заявляет большинство европейских лидеров. России, вероятно, придется наносить удары по местам принятия решений», — заявил Колесник.

Он подчеркнул, что лидеры ведущих европейских держав, а именно Франции, Германии и Великобритании, активно вооружают своих военных и проводят провокации. Депутат уверен, что Владимир Зеленский и представители стран Европы безразличны к судьбам простых людей.

«Не хотелось бы делать это каким-то ядерным оружием, совсем не обязательно. У нас есть множество различного мощного вооружения. Но я думаю, чем раньше западники поймут, что мы его применим, тем лучше. Хотя бы начать с обычного, поскольку они считают, что они в домике. Они не верят, что за территорией Украины удары наноситься не будут, а поверить должны», — сказал парламентарий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Еще трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения.