Раскрыты возможные причины визита Арагчи в Россию

Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москву может быть связан с выдвинутым иранской стороной предложением по урегулированию конфликта с США и поисками выхода из «тупика войны». Об этом рассказали опрошенные «Ведомостями» политологи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран передал американской стороне новое предложение по выходу из текущего дипломатического тупика. Оно предусматривает три этапа. Сначала Тегеран хочет добиться прекращения боевых действий с гарантиями безопасности для страны и Ливана, после — урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива и только потом допускает переход к обсуждению ядерного вопроса.

27 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Во встрече с российской стороны также принимали участие глава МИДа Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков.

Москва, по заверению Путина, намерена способствовать скорейшему наступлению мира на Ближнем Востоке. При этом президент заметил, что Россия «будет делать все, что отвечает вашим [иранским] интересам», пишет газета.

По мнению экспертов, визит главы МИД Ирана может быть связан с новыми предложениями, которые иранская сторона передала США.

Тегеран и Вашингтон сейчас ищут выход из конфронтации и «полного тупика войны», но при этом каждый из них хочет это представить как свою победу, отметил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.

По словам Зелтыня, пока нет понимания, за кем сейчас в Иране остается последнее слово, так как начинавший переговоры спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, которого считали ставленником Корпуса стражей исламской революции, исчез из медиапространства.

Есть вероятность, что Арагчи мог обсуждать с российским лидером идею о техническом посредничестве Москвы. При этом продолжения горячей фазы конфликта между США и Ираном исключать нельзя и это может быть вероятнее заключения мирного соглашения, констатировал он.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов также считает, что визит главы МИД Ирана в Москву в рамках зарубежного турне связан с процессом мирного урегулирования. Вероятно, Аббас Арагчи еще раз хотел понять позицию Москвы.

При этом политолог обратил внимание на то, что у Москвы и Тегерана не всегда совпадают взгляды, например, на ту же проблему ядерной программы Ирана.

«Вероятно, Россия хотела бы, чтобы Иран полностью не отказывался от компромиссов, где это возможно», - считает Семенов.

Напомним, что первый раунд мирных переговоров делегаций Ирана и США прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но закончился безрезультатно. После провала дипломатического урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Второй раунд мирных переговоров так и не был проведен.