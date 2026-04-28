Страны коллективного Запада теряют лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума «Открытый диалог», передает РИА Новости.

По словам российского лидера, прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений мало-помалу теряют силу, в том числе из-за действий Запада.

В конце марта Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Во время встречи глава государства рассказал, что отношения Москвы и Европы находятся в кризисе, но в этом нет вины российской стороны. Как он отметил, Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с европейскими государствами.

До этого президент РФ заявлял, что западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии, не устояли перед соблазном абсолютной власти.