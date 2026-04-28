Санкции против России ставят под угрозу продовольственную безопасность Евросоюза. Сокращение импорта удобрений из РФ может привести к падению урожайности в ЕС и росту цен, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.

На прошлой неделе Евросовет в рамках 20-го пакета санкций ввёл квоту на импорт аммиака Парламентарий отметил, что в начале 2026 года импорт удобрений из РФ в Европу сократился в 10 раз. По словам Толмачева, это может привести к падению урожайности и росту цен на европейских рынках.

Удар придётся как по крупным производителям, так и по мелким фермерам. Депутат обвинил европейцев в двуличии: когда они остро нуждаются в чём-либо, то делают вид, что не знакомы с концепцией санкций. При этом Россия, по его словам, давно переориентировала цепочки поставок.

До 2022 года доля ввозимых из Европы овощей и фруктов была заметной, а сегодня страна наладила другие маршруты, получая преимущественно те продукты, которые невозможно выращивать из-за климатических условий. Толмачев резюмировал, что сокращение торговли с Россией ускоряет «деградацию и разложение» Европы.