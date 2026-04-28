Европейские страны, по мнению Москвы, пытаются подталкивать Украину к продолжению конфликта, несмотря на тяжелую демографическую ситуацию в стране. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в комментарии для ИС «Вести».

Он утверждает, что Киев сталкивается с демографическим спадом, а Европа, по его оценке, лишь усиливает внутренние процессы, которые ведут к дальнейшему ухудшению ситуации.

На Украине выступили с тревожным прогнозом

Мирошник также заявил, что Украина находится в состоянии, при котором, как он выразился, «идет на ликвидацию и уничтожение», а внешняя поддержка со стороны европейских стран, по его словам, лишь усиливает сопротивление продолжению конфликта.

Отдельно он привел данные о рождаемости, сославшись на оценки украинских демографов. По его словам, ранее назывался показатель в 2,5 ребенка на женщину как необходимый для сохранения численности населения, тогда как текущий уровень он оценил в 0,7.