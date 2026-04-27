МИД прокомментировал обвинения в адрес Захаровой из-за цитат российских ученых

МИД России прокомментировал обвинения в адрес официального представителя ведомства Марии Захаровой, которую обвинили в использовании выдуманных цитат российских ученых.

Как сообщили в дипломатическом ведомстве, такое обвинение озвучило интернет-издание «Верстка»* (признано иноагентом в России). Согласно информации издания, во время своего выступления на сессии в рамках международного форума «Евразия — территория традиционных ценностей» от 23 апреля Захарова озвучила несколько выдуманных цитат.

В МИД заявили, что эти обвинения не соответствуют действительности. В доказательство этого, в ведомстве привели первоисточники цитат — «Концептосфера русского языка» Дмитрия Лихачева и тезисы Михаила Бахтина, из которых «было собрано высказывание».

«Единственное, к чему можно было бы хоть как-то придраться, так это к цитате о Ю. М. Лотмане, о его подходе к языку, взятой из буквально одноименной статьи, написанной отечественным исследователем Л. А. Вербицкой. <...> Полностью она звучит следующим образом: “Язык — не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека. Он — средоточие и выразитель всей народной жизни, её духа и сегодняшнего состояния”. Так что никаким ИИ и генерацией тут и не пахнет», — сказано в сообщении МИД.

В ведомстве заявили, что такие обвинения должны «подорвать единство народов», а также «коррелируют с теми задачами, которые перед иноагентскими СМИ ставят их спонсоры». Обвинения же в использовании ИИ там объяснили тем, что «авторы вброса настолько привыкли к использованию нейросетей в генерации фейковых материалов, что подсознательно экстраполируют собственные грехи на всех вокруг».

