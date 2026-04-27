Захарова: мировое сообщество должно вынести Киеву приговор за атаки на ЗАЭС

Международное сообщество должно вынести киевскому режиму приговор за атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В опубликованном на сайте министерства комментарии дипломата отмечается, что Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к беззаконию, которое устраивает Киев.

«Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мировые ядерные объекты», — отметила Захарова.

Говоря о гибели сотрудника ЗАЭС в результате атаки дрона ВСУ, дипломат подчеркнула, что Киев вновь продемонстрировал свою преступную сущность.