Захарова: мировое сообщество должно вынести Киеву приговор за атаки на ЗАЭС
Международное сообщество должно вынести киевскому режиму приговор за атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В опубликованном на сайте министерства комментарии дипломата отмечается, что Москва рассчитывает, что секретариат МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к беззаконию, которое устраивает Киев.
Говоря о гибели сотрудника ЗАЭС в результате атаки дрона ВСУ, дипломат подчеркнула, что Киев вновь продемонстрировал свою преступную сущность.