Ушаков: Россия изучит сигналы от Аракчи, а также от США и Израиля

Россия проанализирует сигналы, которые поступили от главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, а также от США и Израиля.

С таким заявлением выступил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы проанализируем то, что он (Аракчи. — RT) скажет, и проанализируем на фоне сегодняшнего разговора те сигналы, которые мы получили и от американцев, и от израильтян», — сказал Ушаков.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что Аракчи на встрече с Путиным проинформировал об усилиях, направленных на завершение конфликта с США.