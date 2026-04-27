Захарова: объекты истории ВОВ «вызывают остервенение» у союзников Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объекты истории Великой Отечественной войны (ВОВ) «вызывают остервенение» у союзников Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ТВЦ.

Таким образом Захарова прокомментировала повреждение дронами ВСУ обелиска-символа Севастополя. По словам Захаровой, подобные случаи «можно назвать тенденцией».

«В странах Западной Европы памятники героям они планомерно уничтожают. Теперь делают это там, где ветеранам антигитлеровской коалиции такое невозможно было представить — на Украине», — заявила она.

Напомним. что ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во время атаки ВСУ на город был поврежден обелиск-символ Севастополя.