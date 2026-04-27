Лавров прокомментировал переговоры Путина и Аракчи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналиста о том, как прошла встреча Путина и Аракчи, Лавров заявил, что переговоры оказались «полезными». Других подробностей он не привел.

Ранее Аракчи прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным. Во время встречи он поблагодарил российского президента за поддержку.