Патрушев оценил перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал хорошими перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере, в том числе в военной.

По его словам, при прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности.

Россия готова совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море, добавил Патрушев.