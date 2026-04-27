Москве не следует реагировать на требования внешнеполитического ведомства Эстонии, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в апреле сделал ряд антироссийских заявлений.

В частности, дипломат заявил, что республика не пропустит самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, исключил возвращение Европы к нормальному диалогу с Россией, потребовал немедленно вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС.

«Здесь далеко не всегда нужна реакция на такого рода высказывания. Запад, точнее, больше Европа, использует страны Прибалтики как свои говорящие головы, не несущие ни за что ответственности», — объяснил Мирошник.

На фоне этого, заметил посол, лидеры прибалтийских стран могу делать любые радикальные заявления. Он добавил, что нередко их высказывания по важным вопросам международной повестки направлены на то, чтобы выяснить, как Москва отреагирует на инициативы европейцев, запуск «пробных шаров».

Ранее военные эксперты сообщили, что после окончания противостояния на Украине все украинские ЗАЭС должны перейти под контроль ядерных держав, их нахождение в руках Киева недопустимо и несет неприемлемые риски.