Песков назвал причину паузы в урегулировании украинского вопроса

Пауза в урегулировании конфликта на Украине связана с большей вовлеченностью США в войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с газетой "Известия".

По словам Пескова, Вашингтон "гораздо больше занят" войной с Ираном, потому что ведет ее напрямую.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва приветствует возобновление переговоров между США и Ираном в Пакистане и продолжение перемирия.

"Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров и продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям — это не в интересах ни нашего партнера Ирана, ни стран Персидского залива, ни мировой экономики", — сказал он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске.