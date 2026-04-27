Путин назвал борьбу иранского народа за суверенитет мужественной и героической

Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет, а Россия будет делать всё возможное для скорейшего установления мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет», — заявил Путин.

Он также выразил надежду, что иранский народ пройдёт период испытаний и наступит мир.

«Россия будет делать всё, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно скорее», — подчеркнул российский лидер.

Пезешкиан, в свою очередь, выразил признательность за солидарность России с иранским народом.

Разговор лидеров состоялся 26 апреля на фоне продолжающегося с конца февраля военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Россия последовательно занимает сторону Ирана, осуждая действия Вашингтона и Тель-Авива. Это как минимум третий телефонный контакт Путина и Пезешкиана с начала войны.

Военный конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается с конца февраля 2026 года. Он начался 28 февраля с убийства бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда высших военных командиров. Россия последовательно занимает сторону Ирана в этом конфликте.