Планы Берлина запретить демонстрацию российской и советской символики в День Победы являются изменой совести. Об этом заявил РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее стало известно, что власти Берлина намерены запретить демонстрацию любой российской и советской символики на памятных мероприятиях 8 и 9 мая.

«К сожалению, чувство совести стало им изменять. За те преступления, которые они совершили против нашего народа, каяться должно еще не одно поколение, а не запрещать георгиевские ленты или уничтожать памятники», - отметил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Напомним, что в 2024 году полиция Берлина также запретила использовать в ходе праздничных мероприятий 8 и 9 мая на территории трех крупных советских мемориалах в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z». Также под запрет попали марши, песни, военная форма или ее элементы.