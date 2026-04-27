Чайка прокомментировал свое назначение на пост главы Россотрудничества

Новый глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Игорь Чайка поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие в связи с назначением на пост.

«Осознаю всю полноту ответственности решения, - говорится в комментарии Чайки в телеграм-канале агентства. - Особенно в текущих условиях». «Международная обстановка остается напряженной, - подчеркнул глава Россотрудничества. - А внешнее давление усиливается».

Как подчеркнул Чайка, перед Россотрудничеством стоит «широкий круг задач». В приоритете, по его словам, выстраивание понятной, а также управляемой и ориентированной на результат деятельности. Сегодня Путин подписал указ о назначении Игоря Чайки руководителем Россотрудничества. Ранее этот пост занимал Евгений Примаков, который возглавлял ведомство с июня 2020 года. Чайка с марта 2025 года был его заместителем.