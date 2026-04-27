В МИД России назвали ключевое условие мира на Украине

Результатом мирного урегулирования конфликта на Украине должны стать гарантии безопасности России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью информационной службе «Вести».

«Собственно, это главный элемент для того, чтобы конфликт был преодолен и воцарился мир — гарантии безопасности России», — отметил дипломат.

Также Грушко указал, что страны Европейского союза требуют для себя места за столом переговоров, однако своими действиями фактически исключают возможность полноценного диалога.

В МИД РФ прокомментировали фото посла Украины из-под стола

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны так упорно призывают к миру и окончанию украинского конфликта, для того чтобы дать Вооруженным силам Украины передышку. «Все разговоры Запада о мире — это просто камуфляж», — отметила она.