Президент РФ Владимир Путин призвал не зацикливаться на запретах - барьеры временные, а Россия вечная. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что страна сталкивается с беспрецедентными рисками, но зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке новых мер наказания для нарушителей - контрпродуктивно.

"Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия - вечна", - сказал он.

Путин напомнил о словах Солженицына

"И наше законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее", - заключил президент.