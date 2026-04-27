Владимир Путин 27 апреля выступил на заседании Совета законодателей России, передает ТАСС.

Президент заявил, что политическая система России доказала свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность.

Также глава государства подчеркнул важность и эффективность двухпалатной модели парламента в условиях большой многонациональной и многоконфессиональной страны.

Как добавил Путин, те, кто хотели расколоть и расшатать российское общество, ошиблись, потому что не понимают Россию.

Стремление защищать Родину и любовь к ней - превыше всего для россиян, отметил российский лидер.