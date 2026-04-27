Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества. Соответствующий указ подписан главой государства.
"Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от должности главы Россотрудничества Евгения Примакова.