Песков рассказал о планах Путина в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 апреля будет работать в Санкт-Петербурге, где у него запланирована насыщенная программа. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин приехал утром 27 апреля. По словам Пескова, в ходе поездки президент проведет несколько встреч. В частности, он пообщается с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентинаой Матвиенко.

Также глава государства выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Кроме того, он посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина, где вручит коллективу Федерации дзюдо Петербурга орден Почета.

Утром 27 апреля в Северной столице приземлился глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По данным журналистов, он рассчитывает провести переговоры с президентом России. До этого издание издание Dawn со ссылкой на источники сообщило, что 26 апреля Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву.

Ранее Путин обсуждал с Совбезом вопросы сотрудничества со странами СНГ.