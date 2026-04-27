В России сделали резонансное заявление об отношениях Вашингтона с Брюсселем и Лондоном

Взаимоотношения между Соединенными Штатами, Евросоюзом и Великобританией потеряли былой уровень доверия и больше не характеризуются предсказуемостью. Такое мнение высказал директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян.

© Московский Комсомолец

Выступая на международной научно-практической конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ», дипломат дал оценку текущему состоянию трансатлантического блока, который традиционно считался монолитным.

По словам Агасандяна, сейчас в лагере западных союзников наблюдается явный кризис взаимопонимания. «Отношения Вашингтона с Брюсселем и Лондоном утратили былую предсказуемость и доверительный характер», — заявил представитель МИД РФ. Он отметил, что на фоне геополитических потрясений и изменения глобальной повестки, старые механизмы принятия решений, где США играли роль безоговорочного лидера, дают сбои.

Агасандян также обратил внимание на то, что внутренние проблемы усугубляют внешнеполитические раздражители.

«К тому же и США, и европейцы сами сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами», — добавил дипломат.

Действительно, рекордная инфляция, энергетический кризис в Европе, вызванный отказом от российских энергоносителей, и высокий госдолг США создают ситуацию, когда каждое государство вынуждено в первую очередь решать свои национальные задачи, что нередко идет вразрез союзническим обязательствам. Например, европейский бизнес страдает от американских пошлин, а Вашингтон, в свою очередь, недоволен попытками ЕС регулировать цифровых гигантов.