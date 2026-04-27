В МИД РФ прокомментировали фото посла Украины из-под стола

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале иронично прокомментировал фотографию посла Украины в США Ольги Стефанишиной с мероприятия, где произошло покушение на президента Дональда Трампа.

Он заметил, что посол «уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру».

«Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо, опыт — большое дело!», — написал Мирошник.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла стрельба во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее военкор иронично отреагировал на фото сидящего на полу посла Украины в США.