В России оценили ситуацию в Иране

Признаков внутреннего раскола в иранском обществе на фоне военного конфликта с США не наблюдается, передает ТАСС со ссылкой на председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова.

По его словам, спустя два месяца конфликта ситуация внутри страны остается стабильной. Сенатор отметил, что Иран представляет собой древнюю цивилизацию с развитой культурой и высоким уровнем образования, включая сильную инженерную школу.

Пушков также указал на геостратегическое значение страны. Он подчеркнул контроль Ирана над Ормузским проливом, наличие ракетного потенциала и развитых разведывательных возможностей.

Отдельно сенатор обратил внимание на уровень точности ударов, упомянув случай с атакой беспилотника по объекту в Дубае.

По его оценке, важную роль в консолидации общества играет религиозный фактор, в частности шиитская идеология.