В РФ предложили засчитывать в стаж все три года декрета

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости засчитывать в пенсионный стаж все три года декрета.

«Это максимальный срок декрета, и часто молодые мамы не готовы оставить малыша раньше, вернуться на работу. Женщина посвящает себя ребёнку, но в итоге теряет полтора года стажа», — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, фракция уже не раз вносила такое предложение в Госдуму.

Кроме того, депутат добавил, что также необходимо выплачивать пособие по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет.

Ранее Миронов уже предлагал вдвое увеличить максимальный «декретный» стаж для женщин.

Также стало известно, что число российских мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, продолжает расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.