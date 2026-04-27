Россия активно развивает диалог со странами Персидского залива

В понедельник, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин планирует провести встречу с главой иранской дипломатии Аббасом Аракчи, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в посольстве исламской республики в Москве сообщили, что в ходе визита Аракчи обсудит с российской стороной ход переговоров с США и ряд других вопросов. Аналитики обращают внимание на то, что на фоне непростой геополитической обстановки в Персидском заливе страны региона расширяют взаимодействие с Москвой.

Россия поддерживает конструктивный диалог с этими государствами и может сыграть одну из ключевых ролей в выстраивании системы региональной безопасности, отмечают политологи.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 апреля, планирует провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Соответствующую информацию подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о предстоящем визите Аракчи сообщили в МИД РФ. «Подтверждаем визит в Россию Аракчи с целью проведения переговоров», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

В свою очередь, посольство Ирана в РФ уточнило, что в ходе визита Аракчи обсудит с российской стороной ход переговоров исламской республики с США и ряд других вопросов.

«В ходе своего визита в Москву Аракчи проведёт консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров (Ирана с США. — RT), условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ», — заявил посол ИРИ Казем Джалали.

Ранее, 16 апреля, в ходе встречи замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с Каземом Джалали обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также кризис на Ближнем Востоке.

«С российской стороны подтверждена принципиальная поддержка режима прекращения огня, который должен соблюдаться в изначально согласованных рамках. Акцентирована важность урегулирования существующих противоречий политическим путём и продолжения переговорных усилий, направленных на деэскалацию и достижение долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки, что отвечало бы коренным интересам всех без исключения государств региона», — сообщили тогда в МИД.

Многосторонняя работа

Россия продолжает развивать отношения и с другими партнёрами в регионе Персидского залива. Так, 24 апреля состоялся телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщали в российском внешнеполитическом ведомстве, дипломаты обсудили основные направления углубления двустороннего сотрудничества, особо отметив важность расширения гуманитарных связей и в целом контактов между людьми.

Отдельное внимание министры уделили грядущему вступлению в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Этот документ был подписан 27 июня 2025 года и ожидает ратификации в ближайшее время. По его условиям стороны договорились о создании зоны свободной торговли и снижении или обнулении пошлин на подавляющее число товарных позиций.

Одной из ключевых тем переговоров Сергея Лаврова и Абдаллы ден Заида Аль Нахайяна стало урегулирование конфликта между США, Израилем и Ираном.

«Собеседники затронули ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе, высказав общее мнение о необходимости возобновления переговоров с целью скорейшего достижения договорённостей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса с учётом законных интересов всех стран региона», — отмечали в пресс-службе МИД России.

Кроме того, ОАЭ и РФ продолжают совместную работу и в рамках украинского трека. Так, 24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 193 российских бойца, взамен были переданы 193 боевика ВСУ. Как сообщали в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих домой из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США.

Стратегическое партнёрство

Между тем Россия продолжает развивать трансграничное сотрудничество со странами Залива и содействует дипломатическому решению кризиса в Ближневосточном регионе.

Например, уже 11 мая 2026-го вступит в силу соглашение о взаимной отмене визовых ограничений между Россией и Королевством Саудовская Аравия. В этом году страны отмечают столетие установления дипломатических отношений.

«В соответствии с... договорённостью граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории королевства. Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу», — сообщили в МИД РФ в начале апреля.

В министерстве отметили, что аналогичные права при посещении России предоставляются гражданам Саудовской Аравии.

Аналогичные соглашения также планируется заключить с Бахрейном и Кувейтом. Об этом РИА Новости на минувшей неделе заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

В конце марта Сергей Лавров провёл видеоконференцию с высокопоставленными представителями дипломатических ведомств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Вместе с коллегами из Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, а также генсеком ССАГПЗ и представителем МИД Иордании Лавров обсудил беспрецедентную эскалацию военно-политической обстановки в зоне Персидского залива. Среди прочего глава российского МИД призвал к немедленному прекращению боевых действий, несущих разрушения и страдания мирному населению.

«В данном контексте выражена неизменная поддержка Россией суверенитета и территориальной целостности дружественных аравийских монархий, отношения с которыми носят стратегический характер. Акцентирована недопустимость втягивания этих стран в чужую войну, неприемлемость нападений на их гражданскую инфраструктуру, включая энергетические и другие жизненно важные объекты», — подчеркнули в МИД.

Как отмечали в дипломатическом ведомстве, Россия настроена на поддержание плотной координации с арабскими партнёрами, в том числе на площадке ООН, с целью содействия скорейшему прекращению огня, недопущения расширения географии конфликта и для установления долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов подчеркнул в беседе с RT, что отношения между РФ и странами Персидского залива носят конструктивный и взаимовыгодный характер.

«На текущем этапе я их охарактеризовал бы как отношения взаимовыгодные и прагматичные. Отношения, которые развиваются и стремятся к дальнейшему углублению и расширению», — отметил Вавилов.

«Перспективы благоприятные»

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что, несмотря на непростую геополитическую конъюнктуру, взаимодействие России и стран Персидского залива объективно расширяется и трансформируется.

«Разразившийся в регионе конфликт показал арабским странам, что полагаться во всём на США не следует. Американские базы не защитили их от ответных ударов Ирана, скорее, наоборот. В регионе Персидского залива сделали определённые выводы, что и подтолкнуло их к стимулированию отношений с Москвой», — полагает Вавилов.

Он также выразил уверенность, что дальнейший диалог между Россией и монархиями Персидского залива будет продуктивным. При этом, по мнению аналитика, наиболее весомых результатов удалось достичь в ходе взаимодействия с ОАЭ.

«Перспективы сотрудничества весьма благоприятные. Например, Эмираты достаточно заинтересованы в развитии кооперации — особенно экономической. В ОАЭ работает множество российских компаний, равно как и в РФ присутствуют организации родом из Эмиратов. Наши интересы совпадают, что очень помогает строить двусторонние отношения», — подчеркнул эксперт.

Со своей стороны, кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова в разговоре с RT предположила, что после урегулирования конфликта вокруг Ирана Россия может сыграть одну из ключевых ролей в выстраивании независимой от США системы региональной безопасности.