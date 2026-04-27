Песков: Россия ждет ряд зарубежных лидеров на Парад Победы
Россия в этом году ждет ряд зарубежных лидеров на Парад Победы в Москве, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Для нашей страны День Победы - это один из самых значимых праздников, подчеркнул Песков в беседе с "Известиями".
Поэтому, продолжил он, на Параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран.
"И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров", - отметил пресс-секретарь президента.
По его словам, есть лидеры, которые изъявили желание разделить с Россией радость этого праздника.
"Конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать", - заключил Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что есть целый ряд государственных деятелей, которые хотят приехать на торжественные мероприятия 9 Мая. Москва подтвердила, что готова их принять, отметил Ушаков, не раскрыв имен приглашенных.
Позже Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос об иностранных гостях Парада Победы, заявил, что о них будет объявлено "своевременно".