Песков: Россия ждет ряд зарубежных лидеров на Парад Победы

Россия в этом году ждет ряд зарубежных лидеров на Парад Победы в Москве, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для нашей страны День Победы - это один из самых значимых праздников, подчеркнул Песков в беседе с "Известиями".

Поэтому, продолжил он, на Параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран.

"И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров", - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, есть лидеры, которые изъявили желание разделить с Россией радость этого праздника.

"Конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать", - заключил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что есть целый ряд государственных деятелей, которые хотят приехать на торжественные мероприятия 9 Мая. Москва подтвердила, что готова их принять, отметил Ушаков, не раскрыв имен приглашенных.

Позже Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос об иностранных гостях Парада Победы, заявил, что о них будет объявлено "своевременно".