Николай Патрушев заявил о нарастающей дестабилизации в Мировом океане

Она напрямую угрожает интересам Москвы и Каира, отметил председатель Морской коллегии.

По его словам, дестабилизация также затрагивает моря, омывающие Египет. Об этом Патрушев сказал в интервью «Российской газете» по итогам прошедших в понедельник переговоров с руководством североафриканской страны.

В качестве примера он привёл атаку украинских террористов на российский газовоз «Арктик-Метагаз». Она поставила под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море, подчеркнул помощник президента России.