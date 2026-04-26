Трамп рассказал об общении с Путиным

Глава США Дональд Трамп признал, что продолжает общаться с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отказался раскрыть дату последнего контакта, сообщает телеканал Fox News.

В телеинтервью Трампа спросили, когда он последний раз общался с Путиным.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — ответил американский лидер.

Он добавил, что продолжает контактировать и с Владимиром Зеленским, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

В пятницу Трамп заявил, что выступает за прямую связь с российским лидером и прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит «Большой двадцатки» в декабре.