Лавров отреагировал на слова Зеленского о «защите Европы»

Попытки реализовать идею Владимира Зеленского о «защите Европы» ничем хорошим не завершатся, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, страны Европы осознают, что столкнутся со значительными проблемами в случае вступления Украины в организацию. В связи с этим, лидеры европейцев предлагают предоставить Киеву ограниченное, символическое членство в ЕС.

В четверг, 23 апреля, украинский лидер заявил, что категорически отвергает подобные инициативы. Он добавил, что страна якобы «защищает Европу» и европейские ценности по-настоящему и в связи с этим достойна полноправного членства.

«[Зеленский] открыто говорит, что мы будем защищать всех, у нас есть для этого сила, опыт, самая большая армия в Европе. Но я не думаю, что это хорошо кончится», — подчеркнул Лавров.

По его словам, вступление Украины в ЕС — это не просто расширение блока, это вступление в Евросоюз государства, которым руководит «откровенно нацистский режим, запретивший русскую культуру во всех ее проявлениях», запретивший каноническую Православную Церковь.

Министр предположил, что Зеленский «принял для себя какое-то решение», решил возглавить новое военное образование, над которым в настоящий момент работают немцы и британцы.