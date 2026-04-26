Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевскому режиму придется столкнуться с необходимостью принятия крайне непростых решений, которые необходимы для достижения договоренностей.

В интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что именно осознание этой неизбежности провоцирует нынешнюю реакцию украинских властей.

«Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика», - сказал Песков, комментируя текущую ситуацию.

По мнению Кремля, единственный путь к завершению конфликта лежит через готовность украинской стороны к конструктивному диалогу и конкретным шагам.

«Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности», - добавил глава кремлевской пресс-службы.

Ранее российское руководство неоднократно заявляло о своей открытости к переговорам при условии учета существующих реалий. По словам Дмитрия Пескова, нынешняя стратегия украинского руководства, сопровождаемая отказом от трезвой оценки положения дел, лишь осложняет положение Киева, вынуждая его впоследствии идти на еще более тяжелые компромиссы.