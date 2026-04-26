Массированный налет ВСУ на Севастополь, совершенный минувшей ночью, является попыткой киевского режима оказать психологическое давление на жителей города и продемонстрировать мнимые успехи западным спонсорам. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

© Московский Комсомолец

По данным губернатора города Михаила Развожаева, в ходе отражения атаки было уничтожено 71 воздушная цель. Несмотря на работу систем ПВО, в результате падения обломков зафиксированы разрушения: повреждены 34 многоквартирных дома и 17 частных построек, а также объекты городской инфраструктуры. Среди гражданского населения есть жертвы: один человек погиб, четверо получили ранения.

«Массированная ночная атака на город-герой — акт отчаяния и попытка оказать психологическое давление на севастопольцев. Она нужна украинской пропаганде для демонстрации своих побед, так как 90 миллиардов, выделяемых Евросоюзом, надолго не хватит, а чтобы попросить еще деньги, нужно показать свои победы», - отметил депутат Белик.

Парламентарий добавил, что преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре служат для Киева способом обоснования новых финансовых вливаний от западных союзников. В завершение Дмитрий Белик выразил благодарность российским военнослужащим, которые в сложных условиях смогли отразить масштабный налет и предотвратить более тяжелые последствия для города.