Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ЕС продолжает намеренно затягивать украинский конфликт. Он считает, что об этом свидетельствует очередной кредит, выданный киевскому режиму, сообщает РИА Новости.

Сальдо отметил, что дело не только в деньгах, речь идёт о политическом сигнале.

«Решение Европейского союза о выделении очередного крупного пакета финансирования Украине — это, по сути, продолжение уже взятого курса на затягивание конфликта», — сказал губернатор.

По его словам, Брюссель подтверждает, что готов поддерживать киевские власти и в дальнейшем, несмотря на «очевидные последствия для самой Европы».

На этой неделе страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку.