Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну и участникам церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне. В своем обращении глава государства отметил важность вклада корейских союзников в оборону российских территорий.

Особое внимание в телеграмме уделено участию военных из КНДР в боях в Курской области: «Сражаясь плечом к плечу с российскими братьями по оружию, корейские солдаты и офицеры проявили исключительное мужество и подлинную самоотверженность, покрыли себя неувядаемой славой. Их беспримерные подвиги навсегда останутся в сердце каждого гражданина России».

Владимир Путин подчеркнул, что новый мемориал станет символом укрепления отношений между странами: «Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов — участников боевых действий в Курской области — и воздать дань памяти павшим героям».

Российский лидер напомнил о глубоких исторических корнях сотрудничества двух государств, начиная с помощи советских войск в освобождении Кореи от японского колониального господства в 1945 году и поддержки независимости страны в 1950-е годы. Владимир Путин выразил уверенность, что текущее взаимодействие в рамках «всеобъемлющего стратегического партнерства» будет последовательно укрепляться и в будущем.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, проект по созданию комплекса в Пхеньяне был реализован в кратчайшие сроки, приурочив его открытие к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков.