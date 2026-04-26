Володин передал Ким Чен Ыну послание от Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 26 апреля, встретился с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Парламентарий передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина.

— Передал наилучшие пожелания от нашего Владимира Владимировича Путина, а также поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от неонацистских захватчиков, — написал спикер российского парламента в своем Telegran-канале.

Незадолго до этого глава Министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Пхеньян. Он планирует провести переговоры с северокорейскими коллегами. Его приветствовал генерал армии КНДР Но Гван Чхоль.

Зимой в Пхеньяне построили улицу в память «о блестящих подвигах героев-бойцов зарубежной военной операции». На торжественной церемонии открытия улицы, получившей название Сэбер («Новая звезда»), присутствовал и сам Ким Чен Ын.

Еще в 2024 году, после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область, Северная Корея направила своих военных на помощь российским войскам. В Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных, еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как противник покинул регион.