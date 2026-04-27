МИД запретил въезд в Россию причастным к 20-му пакету санкций европейцам

МИД России существенно расширил список чиновников Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Это ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули неправомерность решений. Брюссель продолжает попытки оказать давление на Россию через наращивание односторонних ограничительных мер. Действия Евросоюза в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права, отметили дипломаты.

В список МИД включены представители евроструктур, причастные к принятию решений об оказании военной помощи Украине, ответственные за введение антироссийских санкций. Также в перечне лица, имеющие отношение к создание препятствий морскому судоходству в интересах России, выступающие за незаконное изъятие российских госактивов.

В опубликованном на сайте МИД документе отмечается, что ограничительные меры с российской стороны введены также против депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции. Подчеркивается, что деструктивная политика Брюсселя не способна оказать воздействие на внешнеполитический курс Москвы.