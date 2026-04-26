Что изменится в жизни россиян в мае: законы и нововведения

В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы. Подробнее о новых изменениях в законах и правилах читайте в подборке "Российской газеты".

Увеличиваются пенсии у нескольких категорий получателей

У отметивших 80-летний юбилей пенсионеров увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии ровно в два раза - с 9,5 тысячи рублей до 19,1 тысячи рублей. То же самое касается граждан, которым в апреле 2026 года впервые присвоили I группу инвалидности. С 1 мая их фиксированная выплата тоже удвоится. Если потом такому человеку исполнится 80 лет, повторного увеличения уже не будет.

Также в мае изменятся пенсии у летчиков и шахтеров. Бывшие члены летных экипажей гражданской авиации, вышедшие на пенсию, имеют право на дополнительную ежемесячную выплату за вредность. Перерасчет коснется тех, кто:

отработал в летном составе не менее 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины); уволился с летной работы по состоянию здоровья - в этом случае минимальный стаж снижается до 20 и 15 лет соответственно.

Аналогичная доплата положена бывшим шахтерам и горнякам. Должны соблюдаться следующие условия: общий стаж на угольных разрезах или в шахтах - не менее 25 лет. А для отдельных профессий, например горноспасателей и проходчиков, - не менее 20 лет.

Размер доплаты у каждого свой: он зависит от среднемесячного заработка, стажа и отчислений. В среднем прибавка составляет от 2 до 8 тысяч рублей в месяц. Такие перерасчеты проводятся каждый квартал.

В России начнут создавать рейтинг автошкол

В России создадут рейтинг автошкол. 28 мая вступят в силу поправки в закон о безопасности транспортных средств, а также правила создания такого рейтинга, утвержденные постановлением правительства.

На сайте Госавтоинспекции можно будет посмотреть успешность той или иной учебной организации. Узнать, сколько человек, сколько водителей сдают экзамен в ГИБДД с первого раза. Сколько бывших учеников этой организации становятся виновниками ДТП в течение двух лет после получения прав. Для самих автошкол появится стимул улучшить качество обучения.

Периодичность публикации рейтинга установит приказ МВД. Сейчас он направлен в Минюст на регистрацию. В нем говорится, что формирование перечня должно осуществляться раз в год и публиковаться на сайтах региональных подразделений ГИБДД не позже 15 февраля каждого года. То есть первый такой рейтинг, по которому кандидаты в водители смогут выбрать себе автошколу, будет опубликован не ранее февраля следующего года, когда Госавтоинспекция соберет всю статистику.

Вводится маркировка стройматериалов, радиоэлектроники и тортов

Стройматериалы

С 1 мая не разрешается продавать ряд стройматериалов без маркировки. Производители цемента обязаны регистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров с осени 2025 года, пояснили в НО "СОЮЗЦЕМЕНТ".

30 апреля завершается переходный период, в течение которого допускалась поставка производителями немаркированных остатков стройматериалов. С 1 мая оборот такой продукции будет ограничен, а за продажу немаркированных товаров можно привлекать к административной ответственности.

Эксперимент по цифровой маркировке нескольких видов стройматериалов стартовал весной 2024 года, говорит эксперт Общественного совета при Минстрое, член Совета Национального объединения производителей стройматериалов и строительной индустрии Игорь Прудников. Тогда началась маркировка цемента, сухих строительных смесей, кабельной продукции и отопительных приборов.

Планировалось, что эксперимент завершится к 1 марта 2025 года, и для всех начнется обязательная маркировка. Но в ходе эксперимента стало понятно, что путь к потребителю строительных материалов значительно отличается от уже маркируемых товарных групп, говорит эксперт. Кроме привычной продажи конечному потребителю через магазины продукция поступает непосредственно на стройки. Более того, способы нанесения маркировки и обеспечения ее сохранности у разных стройматериалов и изделий тоже сильно отличаются.

Поэтому сроки завершения эксперимента и начало обязательной фазы для разных товарных групп устанавливаются в зависимости от их готовности.

"Для отопительных приборов мы рассчитываем, что эксперимент завершится 31 августа текущего года и больше его продление не потребуется. За прошедшие два года удалось отработать технологии нанесения "Честного знака" на все типы отопительных приборов. Но даже если кто-то понадеялся, что обязательная маркировка не наступит и не участвовал в эксперименте, у него все равно будет возможность подготовиться, на это дается полгода. У цементов и сухих смесей эти полгода заканчиваются 1 мая 2026 года. С этого момента немаркированная продукция не может обращаться на рынке", - говорит Прудников.

Маркировка стройматериалов делает рынок прозрачнее и дает возможность прослеживать продукцию на всех этапах ее обращения, отмечают в "Союзцементе". Система "Честный знак" - это не только инструмент фискальной политики государства, это еще и инструмент маркетинга для участников рынка, отмечает Прудников. Система дает возможность видеть в реальном времени, где находится каждая единица твоей продукции, а по итогам отчетного периода получать собранную аналитику рынка.

Радиоэлектроника

Обязательная передача сведений о маркировке радиоэлектроники начнется с 1 мая 2026 года. Она позволит защитить покупателей от небезопасной продукции и обеспечить справедливую конкуренцию для добросовестного бизнеса на рынке.

По данным Института государственного и муниципального управления ВШЭ, уровень нелегального оборота в электротехнике достигает 20%, что грозит "белым" игрокам потерей более 50 млрд рублей доходов за шесть лет. Маркировка призвана перераспределить эти средства в законный сектор - это даст компаниям новые возможности для роста в условиях прозрачности рынка, а госбюджету принесет свыше 20 млрд рублей за тот же шестилетний период.

В "Честном знаке" рассказали, что компания уже доказала свою эффективность в этом направлении - уровень нелегальной продукции в России снизился с 26% до 9%. Кроме того, информация о движении товаров в системе - уникальный источник аналитики для бизнеса, который позволяет детально изучить каналы продаж и оптимизировать их.

С 1 мая коды маркировки появятся в том числе на смартфонах, ноутбуках, светотехнике, розетках и печатных платах. Так, код может получить только легальная продукция с разрешительной документацией под электронную подпись гендиректора компании. В системе зарегистрировались уже 17,5 тысячи участников оборота.

"Каждый потребитель сможет в один клик узнать, кто ввез, продал товар и несет ответственность за его качество в бесплатном мобильном приложении. Это снизит риски приобрести технику сомнительного происхождения", - указывает директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор системы маркировки "Честный знак") Дмитрий Горелик.

В компании "Ювилайт" - импортере светотехники - рассказали, что маркировка поможет потребителям быть уверенными в том, что они приобретают сертифицированные товары.

"Для добросовестного бизнеса в радиоэлектронике в целом маркировка идет только в плюс - это точка роста с точки зрения детальной прослеживаемости рынка в разных регионах и усиления позитивного имиджа в глазах покупателя. Потребитель, который видит на товаре код, может быть уверен, что перед ним действительно легальный продукт, а не контрафакт с соответствующими рисками. Маркировка поможет снизить объем "нелегалки" в отрасли, ведь с ее помощью рынок становится прозрачнее для контролирующих органов", - отмечает генеральный директор компании Алексей Тимофеев.

Торты и пирожные

С 1 мая 2026 года в России стартует очередной этап обязательной маркировки сладостей и кондитерских изделий. Новые требования распространяются на более сложную продукцию, в том числе торты, пирожные, рулеты и круассаны, реализуемые в потребительской упаковке.

Ранее, с марта 2026 года, обязательная маркировка уже была введена для ряда категорий сахаристых изделий - печенья, вафель, мармелада, зефира и пастилы. Майский этап расширяет перечень товаров и фактически охватывает значительную часть кондитерского рынка.

Введение маркировки направлено на борьбу с нелегальной продукцией и повышение прозрачности отрасли. Ожидается, что система позволит усилить контроль за качеством товаров и защитить потребителей, а также создать равные условия конкуренции для добросовестных производителей.