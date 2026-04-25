Захарова рассказала, как РФ использует вызов посла в МИД Румынии

Майк Габриелян

Россия использует вызов российского посла Владимира Липаева в МИД Румынии, чтобы объяснить румынским властям свои взгляды по внешнеполитическим проблемам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова прокомментировала демарш МИД Румынии, вызвавшего российского посла в Бухаресте. Поводом стало падение беспилотника в районе Галац.

«Мы всегда используем любой вызов посла, особенно в стране с недружественным режимом, для того, чтобы еще раз, аргументированно, с фактами на руках изложить российские подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «так будет и в этот раз».

Сегодня посла России Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии после падения БПЛА в городе Галац на востоке страны.

Бухарест утверждает, что дрон якобы является «российским».