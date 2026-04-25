Россия и Сербия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество

Дипломаты России и Сербии провели консультации по вопросам международной обстановки. Особое внимание стороны уделили ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.

Как отмечается, замглавы МИД России Александр Грушко провёл консультации в Белграде с госсекретарем сербского внешнеполитического ведомства Дамьяном Йовичем и заместителями министра иностранных дел Катариной Лалич-Смайевич и Милошем Йончичем.

Согласно заявлению на сайте МИД России, российская сторона представила оценки текущей ситуации и проинформировала партнёров о предпринимаемых усилиях по стабилизации.

«Партнёры были проинформированы о наших усилиях по стабилизации положения», — отмечается в сообщении.

Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога.

Также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках, включая ООН.

Отмечена нацеленность на координацию усилий, в том числе по теме Косово.

В МИД добавили, что была представлена российская концепция евразийской безопасности, основанная на принципах суверенного равенства и невмешательства.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что Запад ведёт политико-дипломатическую кампанию против России на Балканах.