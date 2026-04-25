Медведев рассказал о рыбалке с Жириновским

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский показал свою человеческую сторону на рыбалке, когда, поймав рыбу, из резкого политика превратился в счастливого ребенка. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в документальном фильме "Вестей" "Владимир Жириновский".

"Вот эта человеческая сторона один раз для меня очень ярко проявилась, когда я пригласил лидеров фракций, ну и, соответственно, политических партий отдохнуть в Завидово. Ну и там мы пошли на рыбалку. И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу. Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка. У него были глаза счастливого ребенка", - сказал Медведев.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия политика в 2026 году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий. Всего в комитет вошли 35 человек, в том числе генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.